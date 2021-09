nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagochtend een 29-jarige man aangehouden bij een woning aan de Johan de Wittstraat. De man had een zwaard in zijn hand. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De man stond, gewapend met het zwaard, in de deuropening. Volgens een woordvoerder van de politie werd even later in het huis nog een steekwapen en ‘een mogelijk vuurwapen’ aangetroffen.

De politie doet momenteel nader onderzoek.