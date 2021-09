nieuws

Het levenloze lichaam dat dinsdagmiddag in het Oosterhamrikkanaal werd gevonden is van een 41-jarige man uit Surhuisterveen. Dat meldt de Groninger politie.

Het lichaam werd in het water aangetroffen, in de buurt van de Zaagmuldersbrug. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het water is beland. De politie gaat verder het met onderzoek.