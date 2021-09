Politie houdt extra controles op rijtijden vrachtwagens tijdens bietencampagne

nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

De politie gaat de komende tijd extra controleren in en rond de wegen van Hoogkerk. De dienst wil daarmee met name vrachtwagenchauffeurs aanmoedigen om zich aan de rijtijden op verschillende wegen te houden, tijdens de bietencampagne.

De politie verzoekt chauffeurs rekening te houden met hun route. Op verschillende wegen in en rond het dorp, waaronder de Johan van Zweden laan, is het in de nachtelijke uren en op zondag niet toegestaan om met voertuigen langer dan tien meter rond te rijden.

Boetes voor chauffeurs die dit verbod negeren, beginnen bij 150 euro. De boetes zijn fors, omdat omwonenden veel last hebben van het vrachtverkeer. Om deze overlast te beperken, zijn deze rijtijden ingesteld. “Wij zullen daarom de komende tijd controleren of deze borden genegeerd worden”, zo laat het Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland via Instagram weten.