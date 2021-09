Politie druk met beëindigen van grote feesten in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten moesten in de nacht van woensdag op donderdag op zeker twee plekken in de stad in actie komen om feesten te beëindigen. Dat melden ooggetuigen aan OOG Tv.

Rond 01.20 uur arriveerden agenten bij een studentenhuis aan het Damsterdiep. Volgens een ooggetuige waren daar zeker tachtig jongeren aanwezig die er een feestje vierden. Agenten riepen de aanwezigen op om te vertrekken. Daar gaven de meesten direct gehoor aan. Het is onbekend of er ook bekeuringen zijn uitgedeeld.

Stadsstrand

Eerder in de nacht moesten politiemensen een feest beëindigen op het Stadsstrand. Een ooggetuige aldaar meldt dat er rond 01.00 uur zeker 250 mensen aanwezig waren. Het gaat om mensen die waren blijven hangen na de zomerse dag en er vervolgens een feestje vierden. Agenten hebben het feest beëindigd en aanwezigen werden opgeroepen te vertrekken. Ook hier is onbekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld en of er mensen zijn aangehouden.

Stadspark

Eerder deze week moest de politie ook al in actie komen in het Stadspark. Daar werd een groot studentenfeest georganiseerd. Na meldingen van geluidsoverlast greep de politie in.