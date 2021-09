Politie beëindigt groot studentenfeest in Stadspark, veel afval achtergelaten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag een groot studentenfeest beëindigd in het Stadspark.

Bij de politie waren meldingen binnengekomen van geluidsoverlast. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan”, laat een woordvoerder van de politie weten. “We troffen daar tientallen studenten aan die een feestje aan het vieren waren. We hebben hen opgedragen om te vertrekken, om naar huis te gaan. Daar heeft iedereen gehoor aan gegeven. Er is niemand aangehouden, en ook zijn er geen bekeuringen uitgedeeld.”

Wel is er veel afval achtergelaten. De woordvoerder meldt dat de gemeente hierover is ingelicht. Gemeentemedewerkers hebben het afval dinsdag opgeruimd.

Organisatie kan telefoontje van gemeente verwachten

De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er contact wordt opgenomen met de organisatie van het feest. Woordvoerder Peter Steinfort stelt dat voor een dergelijk groot evenement een vergunning nodig is van de gemeente, maar dat deze niet is aangevraagd.