Plan voor stadsnomaden in Hoogkerk na protest van omwonenden aangepast

Het plan voor de huisvesting van zo’n veertig stadsnomaden aan de Aduarderdiepsterweg in Hoogkerk is door de gemeente Groningen aangepast. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdagmiddag bekendgemaakt.

Aan de Aduarderdiepsterweg, tussen Hoogkerk en Nieuwbrug, had de gemeente twee locaties op het oog waar de stadsnomaden een plekje moesten krijgen. Op de ene locatie ging het om de huisvesting van 25 bewoners, op de andere locatie om 15 bewoners. Direct na de presentatie van de plannen protesteerden omwonenden tegen de komst van de stadsnomaden. Zij waren niet blij met de plannen. Het Stadsbestuur heeft daar naar geluisterd en heeft nu besloten om de locatie waar 25 bewoners zouden komen, te schrappen. “Wij hebben ons gevoelig getoond voor het protestgeluid, en hebben één locatie laten vervallen”, laat Van der Schaaf weten.

De andere locatie aan de Aduarderdiepsterweg in Hoogkerk blijft wel gehandhaafd. Het Stadsbestuur laat weten dat er veel vraag is naar deze vorm van wonen, en dat men daarom op zoek gaat naar andere locaties. Het gebied dat nu geschrapt is, is volgens de wethouder ook in beeld als locatie voor een eventuele toekomstige nieuwe rondweg om Hoogkerk heen.