Plafond foyer Stadsschouwburg in oude luister hersteld

Foto KNELIS.

Het plafond van de Stadsschouwburg is helemaal gerestaureerd. Dat was nodig, omdat er schade aan het plafond was ontstaan door de aardbevingen.

De Stadsschouwburg is een monument dat tussen 1881 en 1883 is gebouwd. Ook het plafond is uit die periode.

Voor de restauratie is er een kleurenonderzoek uitgevoerd. Daardoor kon het plafond hersteld worden in de kleuren die het had in 1883.

“Als we nu naar boven kijken, kunnen we een plafond zien dat sterk gelijkend moet zijn met het plafond zoals het er bij de opening van de schouwburg uit heeft gezien”, aldus een woordvoerder van de Stadsschouwburg.