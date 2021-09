nieuws

Foto: Gemeente Groningen.

Enkele bomen op winkelplein Lewenborg zijn onherstelbaar beschadigd. De bomen zijn volgens de gemeente Groningen kapot gebeten door een pitbull.

De gemeente beschikt over aanwijzingen dat de baas van de hond het beest de afgelopen week in de bast van de bomen heeft laten bijten. “We roepen getuigen zich te melden, we horen graag de naam van de eigenaar van de pitbull”.

De gemeente gaat aangifte doen. De schade per boom is 1500 euro.