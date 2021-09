Peter Petersenschool organiseert open inloopochtend

nieuws

Foto: Peter Petersenschool

De Peter Petersenschool in Haren organiseert op woensdag 29 september een open inloopochtend. Dat heeft de school woensdag bekendgemaakt.

Op deze dag zijn geïnteresseerde ouders welkom om de school te bezoeken. In de ochtend tussen 09.00 en 11.00 uur verzorgen kinderen rondleidingen door de school. Ook zijn directie en stamgroepleiders aanwezig om uitleg te geven over het jenaplanonderwijs zoals dat op de Peter Petersenschool wordt gegeven.

Nieuwbouw

Het aantal leerlingen op de school is de afgelopen jaren flink gegroeid. Naast veel kinderen uit de nieuwe wijk achter de school, ziet de school ook een groeiende belangstelling van ouders uit de regio rondom Haren. Om genoeg ruimte te hebben wordt de school het komende jaar uitgebreid met nieuwbouw, waardoor er weer ruimte is voor de nieuwe kinderen in alle stamgroepen.

Corona

Voor ouders was het de afgelopen maanden, vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om de school te bezoeken. De school noemt dit vervelend omdat het kiezen van een school een ingewikkeld proces is, waarbij een bezoek om de sfeer te proeven niet mag ontbreken. Door de versoepelingen is dat nu weer mogelijk.