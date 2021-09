Peter den Oudsten wordt president-commissaris bij Omrin

nieuws

Oud-burgemeester van Groningen Peter den Oudsten wordt de nieuwe president-commissaris van Afvalsturing Friesland N.V. (ook bekend onder de naam ‘Omrin’). Dat heeft Raad van Commissarissen van het afvalverwerkingsbedrijf vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Per 1 februari volgt Den Oudsten Janny Vlietstra op, nadat zij negen jaar lang deze functie bekleedde.

Met zijn aanstelling krijgt Den Oudsten opnieuw een link met de Stad. In 2022 gaat Omrin het afval uit de gemeente Groningen verwerken, als opvolger van Attero. Dan treedt de gemeente ook toe als aandeelhouder binnen Afvalsturing Friesland.

Den Oudsten was tot de herfst van 2019 burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij de eerste burger in de gemeenten Meppel, Enschede en Leeuwarden. Na zijn burgemeesterschap in Groningen was Den Oudsten in 2020 een half jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht.