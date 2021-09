Persoon geëlektrocuteerd bij werkzaamheden in Oosterpoort

nieuws

Bij werkzaamheden in een technische ruimte in de Oosterpoort is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt.

De persoon zou onder stroom hebben gestaan. De gewonde technicus werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis met onbekend letsel.

De brandweer assisteerde het ambulancepersoneel en onderzocht de technische ruimte, omdat hier rookontwikkeling werd gemeld. De stroom in de Oosterpoort werd tijdelijk afgesloten. Een installateur kwam snel ter plaatse, waarop de brandweer weer vertrok.