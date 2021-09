Pepernotenwinkel in Herestraat weer geopend: “We hebben ons echt proberen te overtreffen”

nieuws

Manager Dennis Soekias in de Peppernutsshop in de Herestraat. Foto: Henk Ellérie

Terwijl de zon zich zaterdag veelvuldig laat zien is in de Herestraat het december-seizoen een beetje van start gegaan. Daar is de winkel van Peppernuts weer geopend.

“Eigenlijk zijn we sinds gisteren weer geopend”, vertelt Eva. “Maar dit weekend zien we inderdaad als het begin van het seizoen. We hebben een vestiging in Groningen maar we zitten ook op negentien andere locaties in het land. En je hoort het wellicht op de achtergrond, het is vandaag gelijk druk. Klanten weten ons gelijk te vinden, dus dat is wel heel leuk.”

Smaken

Peppernuts is een seizoensgebonden winkel. “De afgelopen jaren openen we halverwege september onze winkels en we blijven dan geopend tot 5 december. En ieder jaar proberen we iets nieuws aan ons assortiment toe te voegen. Zo hebben we dit seizoen een kruidnoot met een chili-smaak. Die is best wel pittig. Maar we hebben ook een kruitnotenworst. Dat is een droge worst met specerijen. En waar we zelf heel trots op zijn is dat we de echte pepernoot gechocolateerd hebben. Heel veel mensen gebruiken we termen kruidnoot en pepernoot door elkaar heen, maar feit is dat de laatste jaren de echte pepernoot wat verwaarloosd is. Die hebben we nu gechocolateerd in de smaken melk, puur en wit.”

Feedback

Ook is er de afgelopen maanden goed geluisterd naar de feedback van klanten. “We kregen vorig jaar de kritiek dat we misschien ook iets konden aanbieden in kleinere zakjes. Dat hebben we dit jaar gedaan. En ook kwamen er klanten met de suggesties om kleine proeverijtjes aan te bieden, dat je verschillende smaken kunt proberen. Dat hebben we dit jaar ook.” Peppernuts is in Groningen te vinden in de Herestraat. “En als je het niet erg vindt dan leg ik nu de telefoon neer, want er staan behoorlijk wat klanten te wachten, haha.”