Pensioen stadsbeiaardier Auke de Boer gevierd met afscheidsconcert

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Na 31 jaar als stadsbeiaardier speelde Auke de Boer op Koningsdag zijn laatste concert op het carillon van de Martinitoren. Aanstaande donderdag wordt De Boer ‘uitgeluid’ met een concert en Maurits Bunt en Bob van der Linde, de twee opvolgers van De Boer, zullen zichzelf dan ‘inluiden’.

Tussen 19.30 en 20.30 uur spelen de drie beiaardiers diverse nummers van uiteenlopende genres. Onder andere Sonata a Cimbalo Solo (Sijbrandus van Noordt), Lady Jane (Rolling Stones), La Clemenzo di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart) en Menuet en Trio (Staf Nees) zullen uit de Martinitoren klinken. Het concert wordt afgesloten met Multiplicity (Jacques Maassen), een spektakelstuk voor twee beiaardiers en twaalf luidklokken.

Auke de Boer ging afgelopen jaar, na 31 jaar stadbeiaardier in Groningen te zijn geweest, met pensioen. Koningsdag 2021 was zijn laatste werkdag. Veel Stadjers hebben in de afgelopen jaren – bewust of onbewust – van het werk van Auke de Boer kunnen genieten. Hij bespeelde iedere zaterdagochtend, dinsdag tussen de middag en op feestdagen live het carillonvan de Martinitoren. Daarnaast zorgde hij ervoor dat de speeltrommel van de beiaard regelmatig van nieuwe liedjes werd voorzien.