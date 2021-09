Overlast van jongeren op Gasthuiskade: “Een probleem dat al twintig jaar speelt”

nieuws

Het probleem met jongeren die voor overlast zorgen op de Gasthuiskade in de wijk Hoornse Meer is niet iets van de laatste weken, maar speelt al veel langer. Dat laten buurtbewoners weten.

“Het probleem bestaat zo lang de wijk er is”, laat een buurtbewoner weten. “Dus dat is nu ongeveer twintig jaar. Vanaf het begin verzamelen jongeren zich tussen de Allendeflat en het Hoornsemeer. Als buurt hebben we regelmatig bij de gemeente aangekaart dat er eigenlijk een plek zou moeten komen waar jongeren naar toe kunnen. De gemeente wijst vervolgens naar De Semmelstee in de Stadsparkwijk. Maar dat is niet de oplossing, dat is te ver weg. Tot op heden is er geen oplossing.”

Overlast

Agenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen bij de Allendeflat. De hulpdiensten waren ingeschakeld door buurtbewoners omdat er lawaai was en er vernielingen werden gepleegd. Toen de politie arriveerde waren de jongeren al vertrokken. “Het gaat met ups en downs. Er zijn perioden dat het rustiger is, er zijn perioden dat er meer overlast is. En het is natuurlijk ook afhankelijk van het incasseringsvermogen van de bewoners.”

Buurthuis

“Ik kan me herinneren dat toen ik nog kleine kinderen had, er een man in de flat woonde die de overlast altijd op een creatieve manier oploste. Die gaf de hangjeugd dan wat stokbroodjes en blikjes cola. Op voorwaarde dat ze dan naar een plek gingen verderop waar ze niet voor overlast zorgden. Maar duidelijk is dat er eigenlijk een buurthuis in de wijk zou moeten komen. Jongeren hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten, om te praten. Zeker na de lockdowns die we gehad hebben, die er denk ik bij de jeugd behoorlijk ingehakt heeft.”