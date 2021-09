‘Ouderen zonder smartphone en printer mogen niet buiten de boot vallen bij corona QR-code’

nieuws

Foto: Torsten Dettlaff

Ouderen die niet in het bezit zijn van een smartphone of printer mogen niet de dupe worden wanneer het demissionaire kabinet besluit om een corona QR-code in te voeren. Daarvoor waarschuwt de ouderenwond ANBO maandagavond.

Het heeft er alle schijn van dat binnenkort op veel meer plekken een QR-code nodig is om ergens binnen te komen. Ouderen zonder smartphone en printer hebben de mogelijkheid om telefonisch een coronabewijs aan te vragen. Maar dat lukt niet altijd en ondanks aandringen van de ANBO doet het ministerie nog te weinig. Bij de ANBO zijn er de laatste tijd veel klachten binnengekomen van leden die het niet lukte om met hun BSN-nummer en postcode een QR-code thuisgestuurd te krijgen.

Wachttijden

“Medewerkers aan de telefoon gaven soms foute informatie en zeiden dat het niet mogelijk was om een QR-code via de post te ontvangen. Ook krijgen veel mensen een bandje te horen waarop ze veel nummers in moeten toetsen. Dat lukt lang niet iedereen. Op sommige momenten zijn de wachttijden onacceptabel lang”, schrijft de ANBO.

Tijd begint te dringen

Volgens het ministerie zijn de medewerkers nogmaals geïnstrueerd. Maar de ANBO ziet het liefst dat alle bellers een medewerker aan de lijn krijgen die hen persoonlijk kan helpen. Volgens de ouderenbond begint de tijd ondertussen te dringen. “Het mag niet zo zijn dat een groep ouderen niet waardig mee kan doen aan de samenleving, alleen omdat zij geen moderne telefoon hebben.”