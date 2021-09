Oude Suikerunie-terrein zondag opnieuw in het teken van Suikermarkt: “Weer net even wat anders”

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

Op het oude Suikerunie-terrein in Stad vindt zondag opnieuw een Suikermarkt plaats. De organisatie verwacht dat het een mooie dag gaat worden.

“In vergelijking met vier weken geleden is het net even anders”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Enerzijds hebben we dezelfde kramen staan als in augustus waardoor het vertrouwd aan gaat voelen, een andere andere kant hebben we ook kraamhouders bereid gevonden die nog niet eerder, of niet de laatste keren, bij ons te gast waren. En ik denk dat we weer een heel mooi aanbod hebben. Er is vintage-kleding, er zijn meubeltjes te koop, zelf gemaakte spullen, artwork. Eigenlijk is er voor iedereen wel wat wils.”

De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur. “De entree bedraagt drie euro, kinderen tot zestien jaar oud kunnen gratis naar binnen. Qua entourage hebben we denk ik een mooi aanbod, nu hopen dat het weer ook mee gaat werken.” Behalve de verkoop van spullen is er eten en drinken te koop. “We hebben verschillende foodstandjes, en je kunt uiteraard terecht op het terras van EM2.” De Suikermarkt duurt tot 17.00 uur.