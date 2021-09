Oud-wethouder Paul de Rook wordt commissaris bij FC Groningen

nieuws

Foto: FC Groningen

Paul de Rook is benoemd als de vervanger van Jouke Haringsma in de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen. Dat maakte de club donderdagmiddag bekend.

De Rook zelf noemt zijn voordracht een eer: “Als je een dergelijke positie mag bekleden, dan mag je daar oprecht trots op zijn en dat ben ik dan ook. De FC is voor Groningen zoveel meer dan alleen een voetbalclub en de club heeft zowel op als buiten het veld een mooie toekomst voor zich. Ik was als bestuurder gewend om in het Stadhuis te zijn. Ik wil opnieuw graag naar de Grote Markt, maar dan samen met iedereen rond de club om daar sportieve successen te gaan vieren.”

De 34-jarige directeur organisatie- en onderwijsontwikkeling bij het Noorderpoort nam eind juli afscheid als wethouder in de stad Groningen, een functie die hij bijna zeven jaar bekleedde. RvC-voorzitter Erik Mulder stel dan ook blij te zijn met de bestuurlijke ervaring van De Rook binnen de club: “Paul heeft zijn sporen als bestuurder meer dan verdiend en de relatie met de Stad is natuurlijk duidelijk aantoonbaar. De combinatie van zijn kennis over gemeentelijke zaken en nu zijn functie in het onderwijs is een combinatie die heel goed aansluit bij de ontwikkelingen bij de club. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij een toegevoegde waarde zal hebben binnen de RvC van FC Groningen.”