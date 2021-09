Oranjeleeuwinnen spelen in Euroborg moeizaam gelijk tegen Tsjechië

sport

Foto: Heleanne Prins

Het Nederlands vrouwenelftal heeft vrijdag in de Euroborg in het eerste kwalificatieduel voor de wereldkampioenschappen tegen Tsjechië met 1-1 gelijkgespeeld.

Voor zo’n 12 duizend enthousiaste toeschouwers hadden de stroef draaiende Oranjeleeuwinnen het in de eerste helft moeilijk tegen het veel lager geklasseerde Tsjechische team. De tegenstander leek in de 10e minuut zelfs op voorsprong te komen, maar de goal werd afgekeurd vanwege een overtreding. Nederland kwam slechts tot een paar kansen.

Eén minuut na rust kwam Tsjechië zelfs op voorsprong. Andrea Staskova scoorde met een rollertje na zwak ingrijpen van de Nederlandse verdediging. Lieke Martens trof in de 58e minuut de lat. De Tsjechische vrouwen bleven echter stug verdedigen, maar Oranje schroefde het tempo verder op. Pas in de 82e minuut werd het 1-1, toen Vivianne Miedema kon scoren uit een fraaie dieptepass van Aniek Nouwen. Het was haar 84e doelpunt in 101 interlands. Invaller Victoria Pelova trof voor Oranje vlak voor tijd nog de paal. Meer zat er niet in.

Wit-Rusland staat dankzij een 4-1 zege op Cyprus op de eerste plek in de poule, met 3 punten uit 1 duel. Dinsdag wacht voor de Oranjeleeuwinnen, geleid door de nieuwe bondscoach Mark Parsons, een uitduel tegen IJsland. Het WK vindt in 2023 plaats in Australië en Nieuw-Zeeland.