Oranje Nassau dicht bij volgende ronde districtsbeker, ook winst PKC en VVG

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - Bedum. Rick Wiersma maakt de 1-0 voor ON.

Eersteklasser Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag een grote stap gezet om de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker te bereiken. Ook de tweede wedstrijd werd gewonnen.

Op sportpark Coendersborg had ON weinig moeite met tweedeklasser Bedum: 3-0. Na 18 minuten kwam ON voor nadat Thomas Careman in het strafschopgebied was gevloerd. Rick Wiersma voltrok het vonnis: 1-0. Careman mikte daarna net over en Wiersma schoot rakelings voorlangs.

Na rust bleef ON duidelijk de betere ploeg en de Groningers kregen drie behoorlijke kansen om de score op te voeren. Daar was opnieuw een strafschop voor nodig. Wiersma werd na 68 minuten neergelegd en hij schoot zelf vanaf elf meter binnen. Ruendel Martina tekende na 80 minuten voor het slotakkoord: 3-0.

De andere twee deelnemers in deze poule, VKW en ASVB, spelen zondag tegen elkaar. ON speelt volgende week de derde en laatste wedstrijd in Westerbork tegen VKW.

Ook VV Groningen en PKC’83 winnen tweede wedstrijd

Eersteklasser VV Groningen won thuis met 3-2 van tweedeklasser GVAV Rapiditas. GVAV kwam met 0-2 voor, maar gaf de zege in de slotfase uit handen. VVG is door de tweede zege dicht bij de knock-outfase. VVG speelt nog tegen tweedeklasser Gruno dat ook de tweede wedstrijd verloor: 1-7 tegen Marum. GVAV moet volgende week van Marum winnen om door te gaan.

Ook PKC’83 is dicht bij de knock-outfase. PKC won thuis met 4-1 van tweedeklasser Annen en boekte daarmee de tweede winst in die poule. Tweedeklasser The Knickerbockers verraste op Zernike eersteklasser Stadspark. De fris spelende studenten wonnen na een 4-0 ruststand met 5-2 van Stadspark. Volgende week speelt PKC’83 tegen The Knickerbockers en Annen tegen Stadspark.

De overige uitslagen volgen later vanavond.