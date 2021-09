Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan overval op supermarkt Eikenlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie roept nogmaals de hulp van het publiek in om de overvallers van een supermarkt aan de Eikenlaan in Groningen te vinden. Aanstaande dinsdag besteedt het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht daarom aandacht aan de overval.

De overval vond plaats in de avond van vrijdag 27 augustus. De overvaller kwam met een getrokken vuurwapen de winkel binnen en bedreigde kassapersoneel. De verdachte vroeg om geld en deed vervolgens een greep in een kassalade. Daarop vertrok de overvaller. Volgens de politie duurde het incident bij elkaar nog geen halve minuut.

De politie heeft, naast de beelden van bewakingscamera’s ook een signalement van de dader vrijgegeven. Het zou gaan om een man, met een normaal postuur, in de leeftijd tussen de 16 en 26 jaar. De ongeveer 1.75 meter lange overvaller droeg een zwarte jas met een capuchon en een zwart gezichtsmasker. Daarnaast was de dader gekleed in een zwarte (trainings)broek en droeg hij zwarte schoenen met een witte zool en blauwe latexhandschoenen. De politie stelt niet zeker te zijn over de echtheid van het vuurwapen dat de man gebruikte bij de overval.

Tips over de overval zijn van harte welkom, zo stelt de politie. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, wat betrekking heeft op de overval, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook. Het telefoonnummer daarvoor in 800-7000.

De politie deelde begin deze maand al beelden van de overvaller.