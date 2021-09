Oprit Stettinweg opengesteld: “Belangrijke mijlpaal voor project Aanpak Ring Zuid”

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring- Zuid

In alle vroegte is maandagochtend de nieuwe oprit bij de Stettinweg geopend. Aanpak Ring Zuid noemt het een belangrijke mijlpaal in het gehele project.

Met het openen van de nieuwe oprit is een doelstelling bereikt om de bereikbaarheid van bedrijventerrein Driebond en Eemspoort te verbeteren. Dankzij de nieuwe oprit bij de Stettinweg kunnen klanten, werknemers en bezoekers van bedrijventerrein Driebond, veel sneller de ringweg richting het Julianaplein op. In het verleden moest het verkeer via de Osloweg en de Lübeckweg rijden, waardoor men veel meer tijd kwijt was.

Door het openen van de nieuwe oprit is de Lübeckweg nu volledig afgesloten voor autoverkeer. De Lübeckweg werd gebruikt als verbinding tussen de Bornholmstraat en de Europaweg. In de toekomst komt er bij de Bornholmstraat ook een op- en afrit.