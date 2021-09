Oprit bij Corpus den Hoorn naar A7 richting Drachten is vanaf vrijdag negen dagen dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanaf vrijdagavond 22.00 uur is de oprit vanuit Corpus den Hoorn naar de zuidelijke ringweg en de A7, in de richting van Hoogkerk en Drachten, negen dagen dicht. Dat maakte Aanpak Ring-Zuid vrijdagmiddag bekend, namens aannemerscombinatie Herepoort.

De oprit vanuit Corpus den Hoorn is al enige tijd in gebruik, maar volgens Herepoort is deze eigenlijk nog niet helemaal klaar. Tijdens de stremming van de komende dagen wordt de oprit definitief ingericht. Hier liggen nu drie rijbanen, maar deze worden nog niet volledig gebruikt en daarom wordt er een tijdelijke deklaag aangelegd. Ook worden er geluidsschermen, barriers en de definitieve lichtmasten geplaatst.

Verkeer vanaf de westelijke ringweg wordt omgeleid via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan en kan in Hoogkerk de A7 oprijden. Automobilisten op de Laan Corpus den Hoorn kunnen naar de oprit van de A28 rijden, en via het Julianaplein richting het westen rijden.