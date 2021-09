Opgeven voor provinciale vrijwilligersprijs weer mogelijk

nieuws

Uitreiking 'Provinciale vrijwilligersprijs 2018'. Foto: Provincie Groningen

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is op 1 september van start gegaan. Vrijwilligersorganisaties of -initiatieven kunnen tot 1 oktober aangemeld worden.

De provincie Groningen waardeert het vrijwilligerswerk dit jaar voor de 21ste keer met meerdere prijzen van 3.000 euro. Er zijn prijzen in de categorieën zorg, leefbaarheid, jeugd, sport en cultuur. Ze zijn bedoeld voor organisaties en initiatieven die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken, zoals in een dorp, wijk, sportclub of de zorg.

Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken zijn vrijwilligers belangrijk voor de leefbaarheid. “Door de belangeloze inzet ontmoeten vrijwilligers vaak andere mensen. Hierdoor ontstaan contacten met personen en mede-vrijwilligers die anders misschien niet hadden plaatsgevonden. Deze netwerken zijn enorm belangrijk voor de inwoners van onze provincie.”

Aanmelden kan tot 1 oktober via www.provinciegroningen.nl. Daarna selecteert de jury per categorie twee genomineerden. Groningers kunnen de jury helpen door te stemmen op de genomineerden. De uitreiking van de prijzen is op 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag.