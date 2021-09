Open dag roeivereniging De Hunze verloopt gezellig: “We zien ook nieuw talent”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Roeivereniging De Hunze organiseert zaterdag een open dag. Volgens de vereniging verloopt de dag gezellig en goed.

“Iedereen die kennis wil maken met het roeien is vandaag welkom”, vertelt Wout Brouwer van de vereniging. “In totaal zijn er tot nu toe zo’n dertig mensen langsgekomen en met dat aantal zijn we tevreden. In de praktijk zien we dat het veelal gaat om vrienden en familieleden van huidige leden. Je moet je voorstellen dat onze leden regelmatig enthousiast thuiskomen met mooie verhalen, en dat mensen in hun omgeving dan toch wat nieuwsgierig worden. Nieuwsgierig naar de vereniging, maar ook naar de sport zelf. Vandaag hebben zij de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen.”

“Slag te pakken”

Hoewel het niet alleen bij een kijkje nemen blijft. “Ze gaan inderdaad ook het water op. We hebben boten klaargelegd, en ook instructeurs en begeleiders zijn aanwezig. En dan zie je hele mooie dingen. Vanochtend kwam er iemand langs die nog niet eerder geroeid had. Met een gestuurde twee ging zij met begeleiders op pad. Na een tijdje kwamen ze terug, en toen zag je al dat deze persoon de slag al flink te pakken had. Dat is toch prachtig? Ik weet ook zeker dat er vandaag personen zijn geweest, die we de komende tijd terug gaan zien.”

Informatiedag

De open dag vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek. “We hebben in het verleden wel vaker vrienden- en familiedagen gehad. Dit jaar organiseren we dat tijdens de Nationale Sportweek. En natuurlijk mogen mensen ook op andere dagen contact met ons opnemen als ze informatie zoeken. Op onze website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een informatieavond. Die vindt straks in maart plaats waarbij men een presentatie en een rondleiding door het boothuis krijgt. In april start de volgende roeicursus. Deze start dan omdat vanaf dat moment de dagen beginnen te lengen, en je in de avond weer bij daglicht cursussen kunt aanbieden.”