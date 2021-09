Op deze vijftien plekken in de gemeente kunnen jongeren straks hun ‘knife droppen’

nieuws

Op initiatief van de demissionaire ministers Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Dekker (Rechtsbescherming) is maandagochtend de nieuwe campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’ van start gegaan. Ook de gemeente Groningen doet mee. Op vijftien plekken in de Stad kunnen jongeren, van 11 tot en met 17 oktober aanstaande, hun mes of andere wapens inleveren.

Groningen is één van de ruim 200 gemeentes die meedoen met de actie. In Groningen gaat het niet alleen om messen. Ook (nep)vuurwapens kunnen op verschillende plekken worden ingeleverd, zonder dat ze er een boete voor krijgen.

Op deze plekken kunnen jongeren van 11 tot en met 17 oktober hun messen en andere wapens inleveren:

Politiebureau Groningen Rademarkt

Politiebureau Groningen Diamantlaan

Politiebureau Groningen Korreweg

Politiebureau Groningen Parkallee

Politiebureau Groningen Vondellaan

Winkelcentrum De Wijert

Binnenstadmuseum Regenboogzebra

Vensterschool Selwerd / Paddepoel

JOP Oosterpark

Wij-team Het Dok Lewenborg

Parkeerplaats Fabriekslaan Hoogkerk

Groningen Binnenstad

Trefpunt (jeugdsoos) Beijum

Winkelcentrum Vinkhuizen

WIJ-Team Haren

Een overzicht van alle inleverpunten in de gemeente is hier te vinden. Hier staan ook de openingstijden van alle inleverpunten aangegeven.

Duidelijkheid over regels

Volgens demissionair minister Grapperhaus is het belangrijk dat de regels over wapens voor jongeren duidelijk zijn. “Een wapen op zak is verboden. Dat geldt voor alle soorten messen van stiletto’s tot aardappelschilmesjes”, zo stelt Grapperhaus. “Als je niet kan aantonen bij de politie dat je een mes nodig hebt voor je beroep of opleiding, moet je er dus ook niet mee op straat lopen. Als de politie je pakt met een steekwapen krijg je een dikke boete. En je bent helemaal de pineut als je een verkeerd en agressief persoon tegen het lijf loopt.”

Minister Grapperhaus verwacht eind dit jaar een wetsvoorstel te doen om de verkoop van legale messen te verbieden aan minderjarigen.