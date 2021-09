“Op de 25ste sterfdag van 2Pac een brug slaan tussen de academische en de hiphop-wereld”

nieuws

Steven Gilbers na het in ontvangst nemen van zijn titel. Foto: Erwin Nijboer

Hij mag zich vanaf maandag dr. noemen: Steven Gilbers. De Groningse onderzoeker promoveerde op de 25ste sterfdag van 2Pac op een onderzoek naar de rapper.

“Je hebt wekenlang naar deze dag toegeleefd”, vertelt Gilbers. “Sterker nog, ik heb de dag zelf uitgekozen. Toen ik hoorde dat ik in september kon promoveren, en dat er verschillende dagen beschikbaar waren, toen heb ik gelijk gevraagd of maandag de dertiende ook beschikbaar was. Want hoe vet is dat? Dat je kunt promoveren op een onderzoek naar 2Pac op de dag waarop hij 25 jaar geleden vermoord werd. Dat mij dat gegeven is, dat vind ik heel bijzonder.”

Bridging the gap

In de uren voor de promotie moest er nog veel geregeld worden. “Het was vrij hectisch. Staan alle namen op de gastenlijst? En is alles geregeld voor de receptie die na afloop gehouden zou gaan in Simplon. Maar ondertussen komt het officiële moment ook steeds dichterbij.” Gilbers noemt het een bijzonder moment. “Het moment dat je naam geroepen wordt en dat je de zaal in loopt. De zaal waar professoren zitten. Maar waar ook familie aanwezig is, en waar vrienden uit de hiphop-scene aanwezig zijn. En realiseer je daarbij dat dit mensen zijn die nog nooit op een universiteit zijn geweest. Op de sterfdag van 2Pac lukt het om de academische wereld en om de hiphop-wereld bij elkaar te brengen. Bridging the gap. Een brug slaan tussen academici en kunstenaars. Want dat was precies het doel van mijn project.”

Gilbers deed onderzoek naar de taal en identiteit rond 2Pac. Foto: Erwin Nijboer

2Pac

Het onderzoek van Gilbers richtte zich op taal en identiteit. Gilbers ontdekte dat 2Pac zijn spraak gebruikte om zich een nieuwe identiteit aan te nemen, maar daarbij moest hij wel wat scepsis overwinnen. De track Thug Style zette Gilbers op het spoor om zijn persoonlijke interesses te combineren met taalonderzoek. 2Pac werd geboren in New York en verhuisde op zijn zeventiende naar Californië. Dat mag gezien worden als een gevoelige kwestie. Binnen hiphop is het namelijk erg belangrijk waar je vandaan komt, omdat je je buurt, je stad vertegenwoordigt. In het onderzoek is Gilbers gaan kijken hoe 2Pac in zijn spraak zijn nieuwe identiteit liet doorklinken.

Verdediging

Op de Rijksuniversiteit moest Gilbers zijn onderzoek verdedigen. “En dan sta je daar in een heel keurig pak. Mensen die mij kennen, die weten dat ik nooit een pak draag. Met om mij heen professoren in toga’s. Via videoverbindingen moest ik vragen beantwoorden van diverse professoren. Een professor uit Los Angeles, die indertijd mijn begeleider is geweest, stelde mij vragen. Maar ook een professor uit New York. Best wel bijzonder, als je bedenkt dat die mensen heel vroeg hun bed uit moesten vanwege het tijdsverschil.”

Roadtrip

Niet veel later is Gilbers een titel rijker. “En dat is super. Ik ben echt heel blij. Daarna zijn we met zijn allen naar Simplon gelopen. Dus van de universiteit loop je dan naar een heel rauw podium. Heel symbolisch eigenlijk ook weer. Daar hebben we een receptie gehouden.” Op de vraag of het onderzoek naar 2Pac nu klaar is zegt Gilbers lachend: “Nee. Volgend jaar zomer is het de bedoeling om een roadtrip te gaan doen. Om via Los Angeles en Las Vegas te rijden. De plekken waar 2Pac gewoond heeft en waar hij vermoord is. Het onderzoek naar 2Pac is denk ik nooit klaar.”