Ook tweede stadsbeiaardier presenteert zich met concert op Martinicarillon

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook de tweede nieuwe stadsbeiaardier gaat zich presenteren met een concert op het Martinicarillon. Dit concert vindt aanstaande donderdagavond plaats.

Afgelopen donderdag was het de beurt aan Maurits Bunt, komende donderdag laat Bob van der Linde van zich horen. Samen volgen zij stadsbeiaardier Auke de Boer op, die 31 jaar beiaardier is geweest. Op Koningsdag was zijn laatste werkdag. Ondertussen is men op zoek gegaan naar een opvolger waarbij de keuze is gevallen op Bunt en Van der Linde.

Bob van der Linde heeft verschillende prijzen op internationale improvisatie- en interpretatie-beiaardconcoursen gewonnen. Als beiaardier is hij wekelijks actief in behalve Groningen, in Arnhem en Oudewater. Als organist en kerkmusicus is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek van de Grote- of Martinikerk. Tijdens het concert zal hij onder andere muziek van Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emanuel Bach ten gehore brengen. Ook zijn er delen uit ‘La Clemenza di Tito’ van Wolfgang Amadeus Mozart te horen.

Het concert begint komende donderdag om 19.30 uur. Het dak van Forum Groningen is volgens de organisatie de beste plek om het concert te volgen. Het geeft uitzicht op de toren en het is een mooie plek om het te beluisteren.