Ook slachtoffer steekincident Kardinge aangehouden; politie zoekt getuigen en beelden

De politie heeft ook het slachtoffer van het steekincident bij Sportcentrum Kardinge aangehouden als verdachte in deze zaak. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend.

De eerst aangehouden verdachte is een 17-jarige inwoner van Groningen. Het slachtoffer van het steekincident, later ook aangehouden als verdachte, is een 18-jarige man uit Hoogezand.

Het incident vond maandagochtend plaats bij het sportcentrum. Kort na het incident werd het slachtoffer van de steekpartij met onbekend letsel afgevoerd naar een ziekenhuis.

Volgens omstanders kregen de twee jongemannen, beide student aan de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa College, ruzie bij de ingang van het sportcentrum. Dat zou zijn uitgemond in de steekpartij, waarbij een ‘groot mes’ gebruikt zou zijn. Daarmee zou het slachtoffer in de halsstreek zijn geraakt. Het slachtoffer was bij kennis toen de ambulance aankwam bij het sportcentrum en is zelf de ambulance ingestapt.

Daarna startte de politie een onderzoek en hield, aan het begin van de maandagmiddag, één verdachte aan in deze zaak. Daar voegt de politie het slachtoffer nu aan toe als verdachte. Het onderzoek naar het incident gaat volop door, zo stelt de politie.

Getuigenoproep

De politie deed maandagmiddag ook een oproep aan getuigen van het incident, evenals aan mensen met andere informatie die betrekking heeft op deze zaak, om zich te melden bij de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Camerabeelden

Mensen die camerabeelden (foto of video) hebben gemaakt van het voorval, of deze op een andere manier in bezit hebben gekregen, kunnen deze met de politie delen via het online tipformulier van de politie.