nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation en fietsen.

Ook servicemedewerkers van NS leggen woensdag het werk neer. Eerder werd al bekend dat conducteurs op de Beneluxtrein gaan staken.

Volgens vakbonden FNV en VVMC zullen door de staking van de servicemedewerkers loketten dicht blijven en wordt de hulp aan reizigers tot een minimum beperkt. Volgens de NS is niet duidelijk wat de gevolgen van de actie zullen zijn. De NS wil bij een groot aantal stations de serviceloketten opheffen en wil bij de stations waar nog wel een serviceloket blijft, een deel van de servicediensten weghalen. Groningen heeft nu nog een fullservice-loket. Straks wordt dit een SamenService-loket. Dit betekent dat servicemedewerkers rondlopen op het station en hulp op afstand aanbieden via telefoon of servicezuil. Van een vast loket is dan geen sprake meer.

Naast Groningen krijgt ook Zwolle een SamenService-loket. Leeuwarden is het enige station in het Noorden dat een fullservice-loket behoudt. Twee weken geleden stuurden de vakbonden een ultimatum naar de NS, dat afgelopen donderdag afliep. “De NS wil niet aan onze eisen uit het ultimatum voldoen. Het betreurt ons dat de NS het zover heeft laten komen voor zowel de medewerkers als voor de reizigers”, laat Rob de Groot van VVMC weten.