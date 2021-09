Ook poederbrieven bezorgd bij Noord-Nederlandse theaters; actie blijkt PR-stunt van theatermaker

nieuws

Foto: Pepijn Koning via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Ook theaters in Noord-Nederland hebben donderdag één of meerdere poederbrieven ontvangen. Dat maakte de politie donderdagavond beken.

De politie heeft de brieven in eerste instanties behandeld als verdachte pakketjes. Nader onderzoek wees echter uit dat de brieven geen schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten. Hoeveel en welke theaters in het noorden een dergelijke brief hebben gekregen, is (nog) niet bekend.

Ook ongeveer 140 andere theaters in Nederland, met name in Gelderland en Overijssel, kregen een poederbrief. Dat liet branchevereniging VSCD donderdag weten aan Nu.nl. Wie de theatermaker is, wil de vereniging niet bevestigen. Meerdere theaters zouden zo ontstemd zijn door de actie, dat ze de voorstelling van de maker hebben geannuleerd.

De landelijke politie weet inmiddels wel wie de bewuste theatermaker is. Er volgt een gesprek met deze persoon over de actie.