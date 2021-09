Ook deze herfst nog coronamaatregelen nodig: ‘Verdwijnen mondkapjes en 1,5 meter onzeker’

nieuws

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

Ook deze herfst zullen we nog te maken hebben met coronamaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) gezegd.

Komende dinsdag vindt er een persconferentie plaats waarbij bekend gemaakt gaat worden welke versoepelingen vanaf 20 september mogelijk zijn. Afgelopen zomer lieten demissionair premier Mark Rutte (VVD) en De Jonge weten dat het streven is om dan de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer te schrappen. Ook zou vanaf dan het thuiswerkadvies komen te vervallen. De vraag is echter of die versoepelingen wel door gaan.

Mondkapjes

Volgens De Jonge is er in Nederland nog altijd een grote groep mensen die vanwege medische aandoeningen, religieuze redenen of andere overwegingen nog geen vaccinatie hebben gehad. Daardoor kan de druk op de zorg weer snel toenemen. “Wij hebben als overheid de taak om de snelheid van de verspreiding van het virus in het najaar af te remmen”, laat De Jonge weten. De Jonge ziet bijvoorbeeld grote nadelen in het opheffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Volgens de minister moet niet worden onderschat dat veel mensen zich daardoor extra kwetsbaar zullen voeren. “En ik denk dat bijvoorbeeld de NS zich daar ook rekenschap van moet geven.”

“In je nek staan te aerosolen”

De Jonge wijst er ook op dat weer steeds meer mensen met de trein reizen waardoor reizigers steeds vaker als haringen in een ton zitten. “En dan denk ik dat mensen met een zwakke immuunrespons, die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie dat misschien minder goed aanslaat, er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te ‘aerosolen’.”

Het Outbreak Management Team, het OMT, is gevraagd om advies te geven over alle maatregelen. Zondag wordt er over gesproken in een overleg op het Catshuis. Dinsdag volgt dan de persconferentie.