Ook derde bever bij Winschoterdiep in Stad moet verkassen

Een bever in het Hoornsediep - Foto: Waterschap Hunze en Aa's

In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa’s vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera’s de aanwezigheid van het dier bevestigden.

Volgens Hunze en Aa’s is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

De bever die nu bij het Europapark is gesignaleerd, wordt met behulp van een speciale kooi gevangen. Daarna wordt het dier uitgezet in een gebied waar de dieren minder risico opleveren voor de waterveiligheid.