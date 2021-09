nieuws

De tune wordt ingezet. Je hoort “Dit is OOG Radio… NIEUWS!” En dan begin je te praten. Je vertelt in 3 minuten tijd het laatste nieuws uit Groningen en het weer. OOG Radio zoekt nieuwslezers, misschien iets voor jou?



Iedere dag zorgt de OOG nieuwsredactie dat het nieuws online staat, maar de nieuwslezer zorgt ervoor dat dit nieuws op radio komt. Spannend, zeker, maar ook erg gaaf! Jij zorgt er namelijk voor dat iedere inwoner van de gemeente Groningen krijgt te horen wat er in de stad allemaal gebeurt.

Gedurende een dag of dagdeel verzorg je op het halve uur het nieuws. Je past de teksten van de nieuwsredactie aan, dus een goede kennis van de Nederlandse taal is nodig. Dit doe je in de cloud, dus enige computerkennis is ook nodig. De rest wordt je geleerd door het team van de OOG Radio Nieuwsdienst. Dit is een team van vrijwilligers, dat samen met jou ervoor zorgt dat van maandag tot en met zaterdag het nieuws op OOG radio te horen is.

Lijkt jou dit leuk om te doen? Klik dan hier om de vacaturepagina te bezoeken en meld je aan. En wie weet ben jij binnenkort te horen op OOG Radio!