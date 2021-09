‘Onveilige situaties door slecht onderhouden stoepen’

nieuws

Er moet meer aandacht komen voor het herstel van stoepen. Bovendien dreigt door het parkeerbeleid in de stad een tweedeling te ontstaan. Dat stelt de raadsfractie van de PvdA.

De Partij van de Arbeid maakt zich al tijden zorgen om de onveilige situaties die ontstaan door slecht onderhouden stoepen. Daarom werd begin dit jaar een motie van PvdA raadslid Jan Pieter Loopstra unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De fractie vroeg het gemeentebestuur om met een aanpak en planning te komen, in de Leidraad Openbare Ruimte.

Die leidraad biedt volgens Loopstra een sterke basis voor een gezonde en veilige stad. Maar er staat niets in over het herstel van stoepen. “Dat moet veranderen. Met losliggende tegels, paaltjes en fietsen die in de weg staan, zorgen stoepen vaker voor onveilige situaties voor ouderen en mensen met een beperking.” Hij vindt dat deze stoepen snel aangepakt moeten worden.

De PvdA is ook kritisch op het voorgestelde strengere parkeerbeleid. “Parkeren in de straat moet ook toegankelijk blijven voor mensen met een sociale huurwoning zonder mooie oprit of garage voor de deur. De auto is van iedereen, niet alleen van de elite,” aldus Jan Pieter Loopstra.