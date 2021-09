Ontwikkelingstraject voor poptalent ‘Grondslag’ trapt af

nieuws

Negen Groninger pop-organisaties slaan de handen ineen met het nieuwe talentontwikkelingstraject ‘Grondslag’. Aanstaande zaterdag is de aftrap van het traject, in VRIJDAG.

Het betreft de organisaties ESKS, SPOT, Vera, Simplon, Noordstaat, Paradigm, Kopjek, EM2 en POPgroningen. Grondslag wil jaarlijks acht acts ondersteunen in hun ontwikkeling. Het traject is specifiek ontwikkeld om ruw muzikaal, electronic en urban talent van Groningse bodem op maat te helpen met zich te onderscheiden, zelfredzamer te worden en handvaten mee te geven.

Het gaat om acts die Kunstbende en Popsport ontgroeid zijn, maar voor wie deelname aan de Popronde of Hit the North nog een step te ver is. De acht organisaties gaan de deelnemers scouten en stimuleren, en delen hun kennis, kunde, netwerken en faciliteiten. Diverse coaches ondersteunen de acts bij hun ontwikkeling.

De acht acts die gescout zijn voor deelname zijn DOR, Rommy Gabay, Bee Sting, Jos Lok, Eliza, Alexander Moto, D-Sire en Waterleaf. De kick-off dag