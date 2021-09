Ontdekken hoe leuk het maken van kunst is tijdens workshops bij VRIJDAG

nieuws

Foto: Arend Jan Wonink

Ontdekken hoe leuk het maken van kunst is. Het kan op zondag 17 oktober met het volgen van vijf verschillende workshops bij VRIJDAG.

“Tijdens de workshops leer je iets nieuws of verdiep je je in een bepaalde techniek”, vertelt programmeur Mieke Fokkinga. “Bijvoorbeeld hoogdruk, materiaaldruk of diepdruk en hoe je deze met elkaar kunt combineren, maar ook technieken voor fotografie, tekenen of borduren.” De workshops maken onderdeel uit van VRIJDAG Kort, een serie korte en intensieve workshops onder begeleiding van kunstenaar-docenten. “En de docent helpt je natuurlijk met alle technische uitdagingen die daarbij komen kijken. Zo loop je aan het eind van de middag met een heus kunstwerk weer de deur uit.”

De vijf workshops bestaan onder andere uit het maken van een eigen bordspel, fotografie, borduren, grote planten drukken en tekenen en druktechnieken. Volgens Fokkinga kan iedereen meedoen aan de workshops. Dit is ook de missie van VRIJDAG om workshops aan te bieden voor alle leeftijden en elk niveau. “Op die manier kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met de verscheidenheid aan mogelijkheden bij VRIJDAG en onze docenten.”

Meer informatie, en aanmelden voor de workhops, is te vinden op deze website.