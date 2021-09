Onderzoek uitstoot giftige stoffen door Icopal was onvolledig

nieuws

Het onderzoek naar de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijf Icopal aan het Hoendiep was onvolledig. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP, PvdA en GroenLinks.

Icopal is producent van bitumen en PVC dakbedekking. Daarbij worden ZZS-stoffen uitgestoten. ZZS staat voor zeer zorgwekkende stoffen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van bezorgdheid van omwonenden over de gezondheidseffecten van de uitstoot.

Het onderzoek heeft de gemeente geen goed inzicht gegeven in de aard en omvang van de uitstoot van ZZS, zoals benzeen. Daarom komen er nu vervolgacties. Later deze week is een nieuwe meting gepland. De gemeente gaat er wel van uit dat de uitstoot van ZZS de afgelopen periode gedaald is. De klachten van stankoverlast zijn sinds 2018 flink afgenomen.