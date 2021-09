Onderzoek: ‘Grote ‘welzijnskloof’ tussen Nederlandse en internationale studenten’

nieuws

Ruim twee van de vijf bachelor- en masterstudenten voelen zich zenuwachtig, somber of zitten helemaal in de put. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research, de organisatie achter de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Daarnaast is het welzijn van buitenlandse studenten bijna twee keer zo slecht al hun Nederlandse studiegenoten.

Volgens ABF voelen vijftien procent van de Nederlandse studenten zich erg nerveus of somber, die zo ernstig zijn dat ze als psychische aandoeningen kunnen worden geclassificeerd. Onder buitenlandse studenten is dat bij meer dan dertig procent van de ondervraagde studenten het geval.

Huisvesting is volgens ABF de grootste factor in het zelfgerapporteerde welzijn van de studenten, met name onder internationals. De gegevens tonen een opmerkelijke verbetering in de woonervaring aan, wanneer studenten toegang hadden tot welzijnsondersteuning op de locatie en gedeelde faciliteiten zoals sportscholen, restaurants, cafés, deelfietsen, en andere gemeenschappelijke ruimtes waar ze elkaar konden ontmoeten en fysiek samen konden zijn.

Gemeenschapsgevoel

Het AVF adviseert exploitanten, universiteiten, beleidsmakers en vastgoedbeleggers dan ook in te zetten op ‘ommunity-programmas en gedeelde voorzieningen. De welzijnsscores van bewoners in dergelijke gespecialiseerde accommodaties waren hoger waren dan die huurders van particuliere verhuurders of woningen zonder gemeenschappelijke ruimtes en diensten.

“Het aanpakken van de epidemie van isolatie en vereenzaming is geen gemakkelijke opgave”, zo schrijft het ABF. “In het bijzonder internationale studenten zijn een kwetsbare groep. Met een gezamenlijke agenda kan het welzijn van studenten door studentenhuisvesting met de juiste mix van community diensten en voorzieningen gericht op de diversiteit aan studentenprofielen worden verbeterd.”