Omwonenden blij met afgebrand huis in Thesinge: ‘het was een aanfluiting’

Blijdschap en opluchting gaan doorgaans niet gepaard met woningbranden. Wel in Thesinge, toen daar maandagochtend een vrijstaand huis in rook opging.

De maandag van Tjeerd van Houten (65) begint ongewoon. Om half acht wordt hij wakker van lawaai op de Havenstraat in Thesinge. ‘Ik ging uit bed en zag vlammen achter mijn tuinhuis uitkomen. Het huis van mijn achterburen stond toen al in lichterlaaie.’

Op dat moment is de brandweer al onderweg. ‘Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak. Het pand was niet meer te redden,’ vertelt Dennis de Vlieg, Officier van Dienst van de brandweer. Inmiddels ligt het huis van zijn buren ‘plat’, zoals Van Houten omschrijft.

Brandend lampje

Maar wie die buren eigenlijk zijn, dat weet Van Houten niet, evenals de rest van de omwonenden. Er zou al maanden niemand in het huis gesignaleerd zijn. Wel brandde er al die tijd een lampje, dag en nacht. Het enige lichtpuntje in een huis dat verder vooral werd verafschuwd.

‘Van buitenaf was het geen leuk huis meer. Het dak was zo lek als een teems. In de tuin stonden isolatieplaten, dakpannen en koelkasten en ze kwamen alleen maar met meer rommel aan,’ vertelt Van Houten.

‘Ik ben blij dat hier nou eindelijk een keer wat gaat gebeuren,’ zegt Van Houten. ‘Het hele dorp ergert zich aan deze plek.’

Bouwval

Ook voor buurvrouw Ria Stal (68) werd de woning de laatste jaren steeds meer een doorn in het oog. ‘Het was een bouwval geworden,’ vertelt ze voor het afzetlint in haar tuin. Die is vanochtend afgezet door de brandweer, nadat daar tijdens de brand stukjes asbest in terecht waren gekomen.

‘Je houdt je dorp graag netjes en daar was het niet netjes. Ik vond het niet prettig, zeker niet omdat ik ernaast woon. Ik hoop dat ze het nu gaan opruimen.’

Een dorpsgenoot, die niet bij naam genoemd wil worden, heeft zo zijn eigen ideeën over dat opruimen. ‘Ze hadden alle zooi uit de tuin er beter direct bovenop kunnen gooien, dan was het allemaal mooi in een keer weg geweest.’

Blij dat het weg is

Buurman Albert Kalkwiek (90) woont al zestig jaar vlakbij het afgebrande huis. Vroeger prachtig, nu helemaal verloederd, zegt hij. ‘Het was een aanfluiting. Er werd niks meer aan gedaan, al jaren niet meer. Ik ben blij dat het weg is.’

Eigenaar onbereikbaar

Uit gegevens van het Kadaster blijkt de woning eigendom te zijn van Stichting Nuravon. Volgens de Kamer van Koophandel is dat een stichting die zich bezighoudt met het ‘houden van participaties’.

Nuravon is maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Mogelijk aangestoken

Hoewel de oorzaak van de brand nog onderzocht wordt, gaan er geruchten dat het vuur is aangestoken. ‘Dat is mijn onderbuikgevoel. Dat iemand uit boosheid de brand er maar in heeft gestoken,’ aldus buurvrouw Stal.

De Vlieg van de brandweer reageert: ‘Ik heb die vermoedens ook gehoord. De politie zal er onderzoek naar doen en uiteindelijk aangeven of het wel of niet is aangestoken of dat er een technische oorzaak is.’