OMT-leden willen geen versoepelingen als er niet streng gehandhaafd wordt op coronapas

Foto Jelmer Wijnstra

Als gemeenten en ondernemers niet van plan zijn om streng te gaan handhaven op de coronapas, moeten versoepelingen van de coronaregels niet doorgaan. Dat zeggen OMT-leden Marion Koopmans en Diederik Gommers.

De OMT-leden doen de uitspraak in de podcast Virusfeiten van de EO. Daarin waarschuwen Koopmans en Gommers voor een nieuwe coronagolf. Het aantal ziekenhuisopnames kan flink gaan stijgen als de coronapas niet wordt gehandhaafd. Vanaf volgende week zaterdag gaat er op diverse plekken in Nederland gewerkt worden met een coronatoegangsbewijs. Mensen die in een café willen zitten of een theatervoorstelling bezoeken moeten een QR-code kunnen laten zien. Verschillende ondernemers hebben de afgelopen dagen laten weten hier niet aan mee te willen werken.

“Dit kan eigenlijk echt niet”, zegt Diederik Gommers in de podcast. “Als expert geef je een advies. En dan zeggen de burgemeesters, we gaan het niet doen, maar we gaan wel door met de versoepelingen.” Gommers zegt dat er geen versoepelingen waren gekomen zonder coronapas. Hij zegt het ook belangrijk te vinden om op tijd te waarschuwen: “Ik wil niet dat we in januari tegen elkaar zeggen: omdat de burgemeesters er geen zin in hadden, hebben we dat risico genomen. Maar dan had Diederik maar harder aan de bel moeten trekken. Dat doe ik nu! Ik wil dat er ook in januari nog ic-bedden zijn voor spoedgevallen.”

Gommers en Koopmans geven beide aan dat als ze hadden geweten dat er niet streng gehandhaafd zou gaan worden, ze een ander advies hadden gegeven.