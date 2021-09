Ommelander Markt op Beren groot succes: “Wel een beetje spannend allemaal”

nieuws

De opening van de markt op de nieuwe plek verliep feestelijk met muziek van de folkgroep Törf. Foto: Michiel Boekschoten

De eerste editie van de Ommelander Markt op de Beren in de Korrewegwijk is zaterdag een succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Het was wel een beetje spannend allemaal”, vertelt voorzitter Michiel Boekschoten van de Ommelander Markt. “De afgelopen zes jaar hadden we onze markt op het Harmonieplein in de binnenstad. De Rijksuniversiteit Groningen wilde ons daar weg hebben. Dat hebben ze overigens heel netjes gedaan. Ze hebben van tevoren aangegeven dat de gebruiksovereenkomst gestopt werd, en ze hebben ons ook nog wat verlenging gegeven. Het betekende wel dat wij op zoek moesten naar een nieuwe plek, en dat is uiteindelijk de Beren geworden.”

Ongeveer vijftien kramen

De Ommelander Markt wordt elke tweede en vierde zaterdag van de maand gehouden. Op de markt verkopen producenten hun eigen streekproducten. Het gaat om producten als groente, melk, kaas, vis, brood en kruiden. Maar ook ambachtelijke producten als zeep, wol en taart zijn er te koop. De markt bestond zaterdag uit ongeveer vijftien kramen. “De aftrap was heel feestelijk met ’s middags een optreden van de folkgroep Törf. En eigenlijk is de dag heel goed verlopen. Het weer werkte goed mee, en bezoekers lieten weten dat ze aangenaam verrast waren. Ook hebben we veel bezoekers gezien die ons voorheen bezochten op het Harmonieplein. Zij zijn dus meeverhuisd.”

Damsterplein

De zoektocht naar een nieuwe locatie heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. “Als je krijgt te horen dat het stopt op het Harmonieplein, dan ga je in overleg met de gemeente welke mogelijkheden er zijn. Verschillende locaties hebben de revue gepasseerd. Ons leek bijvoorbeeld het Damsterplein een mooie plek. Maar dit kon nu niet vanwege de plannen voor vergroening van het plein, waarvoor Groningen miljoenen euro’s subsidie van de Europese Unie heeft gekregen. Eigenlijk wel jammer. Maar ik denk dat we met de Beren ook een hele mooie plek hebben.”

Versterkende factor

Boekschoten noemt de locatie een versterkende factor. “Als je spreekt in voordelen, en je gaat een vergelijking maken, dan hebben we bij de Beren een parkeergarage waar bezoekers makkelijk hun auto kunnen stallen. En de loop is er heel gunstig. De winkeliers die aan hetzelfde plein zitten, halen er voordeel uit als wij er met onze markt staan. En andersom ook. Winkelbezoekers brengen voor of na het halen van de boodschappen of een knipbeurt bij de kapper nog een bezoekje aan de markt en ontdekken zo ons aanbod uit regionale producten. Dat is heel prettig.”

De Ommelander Markt vindt elke tweede en vierde zaterdag van de maand plaats tussen 10.00 en 17.00 uur.