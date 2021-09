Omleiding fietsers Paterswoldseweg aangepast; dubbel fietspad voor meer veiligheid

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De omleiding voor fietsers voor de afgesloten fietstunnel onder de N7 bij Gyas is sinds maandag aangepast. Fietsers hoeven de weg nu niet meer over te steken.

Sinds 6 september geldt er een omleiding voor fietsers, die normaal gebruik maken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal, tussen de Muntinglaan en de Laan van de Vrede. Deze afsluiting is nodig voor de herinrichting van de Laan van de Vrede en de tijdelijke kruising ten zuiden van het Julianaplein.

Fietsers en voetgangers over het Hoornsediep worden omgeleid via de Muntinglaan, de Paterswoldseweg en de Laan van de Vrede. Ter hoogte van roeivereniging Gyas kunnen zij weer gebruikmaken van het fiets- en voetpad. “Deze omleiding was niet optimaal”, zo schrijft Groningen Bereikbaar dinsdagochtend. “De gemeente Groningen en de aannemer zijn vervolgens samen gaan kijken of er een veiligere oplossing was.”

Daarom is er nu een dubbel fietspad gemaakt, aan de oostzijde van de Paterswoldseweg, waardoor fietsers de weg niet meer hoeven over te steken. Fietsers uit beide richtingen kunnen elkaar nu veilig passeren aan de oostzijde van de Paterswoldseweg.