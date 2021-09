OM eist acht jaar cel voor diefstal ‘Groninger Van Gogh’

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van acht jaar geëist tegen de 59-jarige Nils M. De Baarnaar wordt verdacht van twee diefstallen van kunstwerken, waaronder het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van het Groninger Museum.

M. moest zich vrijdagochtend verantwoorden in de rechtbank in Lelystad. De verdachte is geen onbekende voor het OM, zeker niet als het om diefstal gaat. Dat woog voor het OM zwaar mee en daarom eiste het OM de maximale strafeis van acht jaar tegen de 59-jarige Baarnaar. “Hij is onverbeterlijk”, merkte de officier van justitie op. “Ook nu is zijn eigenbelang, financieel gewin, een drijfveer die toont dat hij lak heeft aan de maatschappij en lijkt hij connecties te hebben in de onderwereld.”

De Van Gogh, die eigendom is van het Groninger Museum, werd op 30 maart 2020 gestolen uit het Singermuseum te Laren. Vijf maanden later vond de diefstal van het werk ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals plaats uit het museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Daar werd spanband bij de muur van de museumtuin gevonden, waarmee de dader het doek van Frans Hals vermoedelijk heeft laten zakken. Op die spanband is DNA-materiaal van de verdachte gevonden. Dit spoor is vergeleken met de DNA-mengprofielen die zijn gevonden op de lijst van het doek van Van Gogh; de dader heeft het doek uit deze lijst gehaald en de lijst achtergelaten.

De doeken zelf werden niet teruggevonden in de woning van de verdachte. Dat was ook in de lijn der verwachting, omdat verschillende bronnen meldden dat de werken voor 400.000 euro zouden zijn verkocht aan een drugscrimineel. Ook deze persoon, de Amersfoortse Roy K., is verdachte in deze zaak.

Nils M. werd op 6 april van dit jaar aangehouden in zijn woning in Baarn. Bij de doorzoeking van zijn woning is een vuurwapen en munitie gevonden, en ruim 10.000 pillen MDMA.