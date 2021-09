NPO Radio 4 Stembus volgende week in Groningen

nieuws

De NPO Radio 4 Stembus is volgende week donderdag en vrijdag in de stad Groningen om stemmen op te halen voor de Klassieke Top 400.

De stembus rijdt vanaf aanstaande vrijdag door het land. Presentator en Stembus-chauffeur Sander Zwiep neemt tot en met vrijdag 8 oktober dagelijks een andere presentator of presentatrice mee om stemmen op te halen in heel Nederland. Na eerst het zuiden en het midden van het land aangedaan te hebben, arriveert de bus volgende week donderdag in Groningen. In het bijzijn van presentatrice Jet Berkhout wordt er dan een bezoek gebracht aan het Prins Claus Conservatorium. Ook gaat de bus op bezoek bij stadsdichter Myron Hamming, die zich voor zijn werk laat inspireren door muziek.

Een dag later, op vrijdag, is de bus eveneens in Groningen, en ook in Friesland te vinden. Dan neemt presentatrice Beitske de Jong de honneurs waar. De stemperiode voor de Klassieke Top 400 sluit op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur. De lijst, die uit de 400 mooiste klassieke muziekstukken bestaat die ooit gemaakt zijn, wordt uitgezonden van maandag 18 oktober tot vrijdag 22 oktober. Meer informatie vind je op deze pagina.