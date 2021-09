Noorderplantsoen en Prinsentuin aangetast door buxusmot; hagen tot de helft teruggesnoeid

nieuws

Enkele buxushagen in de Prinsentuin - Foto: Jan Geerling via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Medewerkers van de gemeente Groningen hebben buxusmot aangetroffen in verschillende hagen in het Noorderplantsoen en in de Prinsentuin. De gemeente ziet zich genoodzaakt om de hagen in het Noorderplantsoen tot ongeveer de helft terug te snoeien.

De rupsen van de buxusmot brengen flink schade toe aan de buxusstruiken. Zonder aanpak worden deze struiken vrijwel helemaal kaalgevreten.

Volgens de gemeente is een aantal buxussen in het Noorderplantsoen rondom de vijver al sterk aangetast, zo schrijft wethouder Isabelle Diks in een brief aan de gemeenteraad: “Om de mot te bestrijden zullen we deze buxussen binnenkort tot ongeveer de helft terugsnoeien. We hopen daarbij dat de buxussen volgend jaar weer motvrij zullen uitlopen. Vanwege het trage groeitempo van de buxus zal volledig herstel wel enige tijd duren.”

Volgens de wethouder zijn de buxussen in de Prinsentuin minder sterk aangetast. Hier kan de mot nog met een biologisch bestrijdingsmiddel aangepakt worden, zo stelt Diks: “Flink terugsnoeien zou het monumentale karakter van de Prinsentuin te zeer beschadigen. Wel nemen we verschillende voorzorgsmaatregelen om aantasting van aanpalende beplanting tegen te gaan. We hopen hiermee de buxussen in de Prinsentuin te kunnen redden van verdere aantasting door de mot.”