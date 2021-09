Noordelijk deel Helperzoom wordt fietsstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt in de toekomst een fietsstraat. Dat heeft het Stadsbestuur woensdag bekendgemaakt.

De werkzaamheden beginnen volgend jaar. In de herfst van 2022 moet de Helperzoom Noord klaar zijn. Aanleiding voor de aanpak zijn de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Bij de vernieuwde ring zuid zal de Helperzoom voor automobilisten niet meer zo nodig zijn. Voor de gemeente is dit aanleiding geweest om te kijken of het gebied ook anders ingericht kan worden. In het plan krijgt de fietser meer ruimte en krijgt de automobilist de status van gast.

De Helperzoom heeft op dit moment een breedte van negen meter. Dit gaat versmald worden tot zes meter. Hierdoor is er extra ruimte voor bomen en bosschages. In de plannen wordt ook de kruising Helperzoomtunnel aangepakt. Deze werkzaamheden beginnen deze herfst al. Op deze kruising gaan fietsers en automobilisten verder uit elkaar gehaald worden. Reden hiervoor is dat veel weggebruikers het kruispunt als onveilig ervaren.

Het noordelijke deel van de Helperzoom wordt een fietsstraat, met automobilist ‘te gast’. De kruising Helperzoom, Helper Brink en Helperweg (richting Helperzoomtunnel) wordt dit najaar aangepast. Afbeeldingen: de toekomstige situaties. Meer info: https://t.co/e2uqfi4pdv pic.twitter.com/6LQPA7JO6y — Gemeente Groningen (@gem_groningen) September 1, 2021