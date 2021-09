NOORD tevreden over eerste voorstellingen theatershow: “Trots gevoel”

nieuws

Foto: Jaap Menses

De organisatie van theaterspektakel NOORD kijkt tevreden terug op de eerste voorstellingen die sinds vrijdag gehouden worden in de Theaterhallen in Zuidbroek.

“We kijken met een heerlijk en trots gevoel terug”, laat de organisatie weten. “Na twee succesvolle try-outs stond de voorstelling. De cast, dansers en muzikanten speelden de sterren van de hemel. En het publiek was onder de indruk van de spectaculaire projecties die we laten zien op een zeven meter hoog en gebogen beeldscherm.” De organisatie noemt het ook een prestatie van formaat. Door de coronacrisis moest de première van de voorstelling twee keer worden uitgesteld. “In slechts vier weken heeft de hele cast, het ensemble en de muzikanten deze grote productie gerepeteerd en neergezet op een manier die iedereen heeft verrast.”

NOORD

In NOORD gaat studente Menke, een rol die gespeeld wordt door actrice Esmee de Boer, op zoek naar de oorzaak van een op mysterieuze wijze verdwenen boerderij. Ook de eigenaar van de boerderij, boer Tjeert, gespeeld door Albert Secuur, is verdwenen. Als de studenten ontdekken wat er met Tjeert en zijn boerderij is gebeurd worden ze tegengewerkt en achtervolgd. Tijdens hun zoektocht komen ze in aanraking met de verhalen van de aarde, klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en de effecten van het delven van grondstoffen.

Levensgrote beelden

Bij het stuk worden er op de beeldschermen levensgrote beelden vertoont van diverse locaties als het Groninger Wad en de koolzaadvelden in Noordpolderzijl. De muziek in het stuk is speciaal voor de voorstelling geschreven. Meer informatie over het stuk is te vinden op deze website.

In augustus nam OOG Tv een kijkje bij één van de repetities: