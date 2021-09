Noord Nederlands Orkest gaat Romantisch Nazomeren

nieuws

Dirigente Okisawa Nodoka leidt komende zaterdag het NNO. Foto: NNO

Het Noord Nederlands Orkest, NNO, gaat vanaf aanstaand weekend Romantisch Nazomeren. Het NNO staat daarbij onder leiding van de Japanse dirigente Nodoka Okisawa.

Romantisch Nazomeren is de titel van het programma waarin er werken van Wagner, Schumann en Von Weber te horen zullen zijn. “Het is het eerste NNO-concert van het nieuwe culturele seizoen”, schrijft het NNO. “Er is gekozen voor Romantisch Nazomeren want na roerige tijden vinden we het de hoogste tijd om weer de concertzalen in te gaan. En wat is er dan mooier om de zomer zo af te sluiten?”

In het programma hoort het publiek de romantiek ontwaken in de werken van Carl Maria von Weber. “Zijn muziek drukt een scala aan stemmingen uit, vaak met een sprookjesachtig effect. Dat geldt zeker voor de Ouverture Oberon, over een middeleeuwse elfenkoning.” De muziek van Richard Wagner is hoogromantisch te noemen. “Hier klinkt een opvallend intiem orkestwerk dat hij voor zijn echtgenote schreef. Het is een muzikaal portret van hun jonge zoontje, die tijdens een fraaie zonsopkomst was geboren.” Het hoofdwerk is de Derde, Rheinische, Symfonie van Robert Schumann. “Met groot gevoel voor sfeer schilder de componist hier het fraaie Rijnlandschap en de indruk die de gloednieuwe kathedraal van Keulen op hem maakte. Het is Schumanns indrukwekkendste en meest spiritueel geladen symfonie.”

Voor Okisawa is het niet de eerste keer dat ze de leiding over het NNO krijgt. In oktober 2020 maakte ze haar debuut. Het concert begint zaterdag om 20.15 uur en vindt plaats in De Oosterpoort. Meer informatie is te vinden op deze website.