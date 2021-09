NonFiction Photo Festival zoekt vrijwilligers voor tweede editie

nieuws

'Opening van het NonFiction Photo Festival 2020' - Foto: Joost Nuijten

De organisatie van het NonFiction Photo Festival is op zoek naar vrijwilligers. Zij moeten gaan helpen om de tweede editie van het festival, dat van 12 november tot en met 5 december plaatsvindt in de Synagoge Groningen, mogelijk te maken.

Het NonFiction Photo-team is op zoek naar vrijwilligers die het festival 2021 ‘tot leven willen brengen’. De vrijwilligers wordt gevraagd te helpen bij het opbouwen van de expositie, het ontvangen van gasten, rondleidingen te geven of achter de schermen te helpen. “Ongeveer de helft van het team bestaat uit internationals, afkomstig van over de hele wereld en met een breed scala aan professionele en academische achtergronden”, zo stelt de organisatie. “We zijn trots op een inclusieve en multiculturele groep te zijn met een groot onderling vertrouwen.”

Vrijwilligers kunnen kiezen uit drie functies – Front Desk Host, Exhibition Tour Guide, of achter de schermen helpen met gespecialiseerde vaardigheden als Expert Vrijwilliger. Om je aan te melden kun je voor 5 oktober contact opnemen met vrijwilligers@nonfictionphoto.nl.