Non-stop gamen voor KIKA

Je hobby gebruiken om geld in te zamelen voor het goede doel, Aeilko Folkers doet het. Samen met twee vrienden is hij 34 uur lang, non-stop aan het gamen om zo geld in te zamelen voor KIKA.

Op het platform Twitch heeft Aeilko een livestream waar hij gamet. Normaal doet hij dit als hobby, maar hij kwam op het idee om tijdens zijn livestream geld op te halen voor het goede doel.

De bedoeling was om 24 uur achter elkaar, de livestream uit te zenden en te gamen. Uiteindelijk is dit een beetje anders gelopen. De kijkers hadden besloten dat voor elke hele honderd euro die een kijker doneert, er een uur bij de livestream wordt geplakt. Daarom is de livestream al met meer dan 10 uur verlengt.

Aeilko had niet verwacht dat dit initiatief zo’n succes zou worden. Hij had als doel om 500 euro op te halen, maar zat op dinsdagmiddag al op 3000 euro. Al het geld gaat naar KIKA. KIKA is een organisatie die kinderkanker de wereld uit wil helpen. Voor Aeilko is deze ervaring zeker voor herhaling vatbaar: “Dit kan wel een jaarlijks ding worden voor mij. Ik geniet hier enorm van en het feit dat het zo is opgeblazen vind ik fantastisch.”

De livestream is nog te zien tot dinsdagavond 23:00.

Tot die tijd kan er ook nog gedoneerd worden via deze link.